Ahmet Ağaoğlu: "Sosa ile bir sorunumuz yok"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan takım kaptanı Jose Sosa ile aralarında finansal bir sorun olmadığını söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Pereira’nın sözleşme uzatma töreninde, bordo-mavili takımda geleceği merakla beklenen takım kaptanı Jose Sosa hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Sosa ile sürekli görüştüklerini belirterek, "Sosa ile sürekli görüşüyoruz. Kaptan ile kesinlikle aramızda finansal bir sorun söz konusu değil. Kendisinin karar vermek zorunda olduğu bir kaç tane konu var. İleriye dönükte kariyerini nasıl şekillendireceği konusunda düşünceleri var. Bu da çok kısa süre içerisinde netleşecek. Sosa kesinlikle bizimle devam etmek istiyor. Bu ifadelerimle sanırım, hakkında söylenen ve yapılan spekülasyonlara nokta koymuş olduk. Çünkü Sosa sadece bizim için bir futbolcu değil. Bu takımın önemli bir parçası, bu takımın kaptanı. Bu sıkıntılı süreçte Sosa, bizimle birlikte çok önemli sorumluluklar aldı. Kaptanımızla herhangi bir sorunumuz yok. Camiamız ve taraftarlarımızın gönlü rahat olsun" ifadelerini kullandı.