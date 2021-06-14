Ahmedinejad’dan gündemi altüst edecek itiraf: O İranlı İsrail'e çalışıyor

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 18 Haziran’da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaptığı adaylık başvurusunun reddetmesinin ardından rejimi sert bir şekilde eleştirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İran isthibaratının kendisini izlemeyi bırakması gerektiğini söyleyen Ahmedinejad, "Ülkede telefonları dinlemek için ne kadar harcadıklarını biliyor musunuz? Bu dinlemeler sıradan insanlar için bile geçerli. Siyasi aktivistleri dinliyorlar. Bu eylemler anayasaya aykırıdır. “Evimin önüne neden kamera yerleştirdiler” demişti.

İranlı ismin son açıklaması ise dünya gündemine geniş yer buldu.

"O İsrail ajanı..."

Ahmedinejad, “İsrail, İran içinde karmaşık operasyonlar düzenliyor. Çok önemli bilgileri kolayca elde edebiliyorlar. İran birimleri bu duruma halen sessiz. İran’ın İsrail’e karşı koyma biriminin sorumlusu İsrail ajanı” ifadelerini kullandı.

İsrail'in şoke eden açıklaması

İsrail'in Dış İstihbarat Servisi Mossad’ın eski Başkanı Yossi Cohen, ajanlarının başkent Tahran'ın kalbinden İran’ın askeri nükleer arşivini ele geçirmek için yürüttükleri operasyonun ayrıntılarını açıkladı. Cohen, söz konusu operasyonu gerçekleştiren 20 ajanın İsrail vatandaşı olmadığını söyledi. 31 Ocak 2018 tarihinde yapılan ve İsrail'de “büyük sızma” olarak nitelenen operasyonun detaylarını anlatan Cohen sözlerine şöyle devam etti:

“Mossad operasyonun gerçekleştirilme tarihinden iki yıldan fazla bir süre önce nükleer arşivin saklandığına ilişkin bir istihbarat aldı ve arşivin saklı tutulduğu yeri aramaya başladı. Bulunduğunda, iç yapısının öğrenilmesini mümkün kılan haritalar ele geçirildi. Bu nedenle dost ülkelerden birinde belgelerin saklı olduğu binanın aynısı inşa edildi. Burada binaya baskın düzenleme ve kasaların içindekileri sessizce boşaltma pratiği yapıldı. İsrail vatandaşı olmayan 20 seçilmiş ajan işe alındı. Ardından operasyonun yapılacağı tarih belirlendi. Operasyondan birkaç hafta önce tesiste yaşanan gelişmeler nedeniyle bir sorun çıktı ve bu neredeyse operasyonun iptal edilmesine yol açıyordu. Bu ciddi bir sorundu. Çünkü biz de neler olup bittiğinin ayrıntılarını bilmiyorduk. Ancak operasyonu sürdürmeye karar verdim. Operasyon kesintisiz yedi saat sürdü. Daha en başında doğru adrese geldiğimizden emindik. Ajanlar bize gördükleri ve getirecekleri şeyleri canlı yayında anlatıp Farsça olarak açıklamalarda bulunuyor ve fotoğraflar gönderiyordu. Tam olarak aradığımız şeyin bu dev kasaların içinde olduğunu fark ettik. İran askeri nükleer programını ele geçirdiğimizi anladık.”