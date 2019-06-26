Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar

Hasan Türkmen Ankara

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun MHP liderinin İstanbul’a gidiş videosunu montajlayarak dalga geçmesine ülkücülerden sert tepki geldi.

Camilere saldırıyorlar

CHP’nin bu tutumunu “İnsanları kışkırtmaya yönelik” olarak değerlendiren Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Başkanı Avukat Hasan İlter, “CHP’de çirkeflik damarı var. Yani demokratlığı tam olarak içlerine sindirememişler. Yılların iktidar olamama açlıkları, çılgınlıkları var. Bunlar, en ufak bir başarı gösterince ne oldum delisi oluyorlar. Tepkilerini aşırı gösteriyorlar. Hiçbir siyasi çizgiye, partiye yakışmayacak hareketler bunlar. Bir seçim oldu ve sonuçta bir taraf kazanacaktı. Bu sefer onlar kazandı. Tamam! Kutlamanı yaparsın, şenliklere katılırsın ama edep dairesi içerisinde olması lazım. Ama bunlar edep sınırlarını aşıyorlar. ‘Camide ne zaman seks yapacağız’ gibi iğrençliklerle insanları kışkırtmaya çalışıyorlar. Bunlardan kaçınmak lazım. Bu ne partiye ne de yönetime fayda sağlar” şeklinde konuştu.

Paçavralarla sokağa indiler

Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran da, “Seçimlerden daha önce söyledik. ‘Eğer Millet İttifakı seçimi kazanırsa başta PKK’lılar, FETÖ’cüler olmak üzere ne kadar hain varsa sokağa çıkarak gösteri yapacaklar’ dedik. O gece sadece İstanbul’da değil. Türkiye’nin birçok ilinde HDP bayrakları, PKK paçavraları, teröristbaşı Öcalan’ın posterleriyle sokaklara indiler. Bir kere onlara oy verenlerin gerçekten merak ediyorum 23 Haziran gecesi o paçavraları içlerine ne kadar sindirdiler. Ben bunu bütün vatanperverlere, kendilerine milliyetçi diyenlere soruyorum. O akşamki fotoğraflar, milliyetçi onurlarına dokunmadı mı? Türkiye’de hâlâ algıyı o akım yönetiyor. PKK’yla, DHKP-C’yle, FETÖ’yle aleni ortak olmalarına rağmen öyle bir şey yaptılar ki, İmralı’daki terörist başının tarafsızlık çağrısını bile, Cumhur İttifakına yıktılar. Seçime kadar ortalıkta gözükmeyen Canan, seçim akşamı tekrar ortaya çıktı ve şu an o içlerindeki kini, nefreti kusuyorlar” ifadelerini kullandı.

Erdoğan algıları yerle bir etti

Türkiye’de ‘demokrasi yok’, ‘diktatörlük var’ ve ‘diktatör Erdoğan’ diyerek insanlarda algı oluşturmaya çalışarak Türkiye’yi dış basına kötü lanse etmeye çalışan CHP zihniyeti, 23 Haziran akşamı tokat gibi cevap aldı. Diktatör dedikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimi kazanan CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etmesinin ardından CHP zihniyetinin algı operasyonlarını yine yerle bir etti.