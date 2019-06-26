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Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar

Her fırsatta “Ülkeyi kutuplaştırdı” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP zihniyeti; seçimin ardından AK Parti seçmenine hakaretler ederek, kendilerinin ülkeyi kutuplaştırdığını bir defa daha gözler önüne serdi. Seçim öncesinde MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin İstanbul’a girerken yayınladığı klibi, seçimin ardından montajlayarak dalgaya alan gezici Kaftancıoğlu’na ülkücülerden tepki geldi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 09:59
Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar

 Hasan Türkmen  Ankara 

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun MHP liderinin İstanbul’a gidiş videosunu montajlayarak dalga geçmesine ülkücülerden sert tepki geldi.

Camilere saldırıyorlar

CHP’nin bu tutumunu “İnsanları kışkırtmaya yönelik” olarak değerlendiren Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Başkanı Avukat Hasan İlter, “CHP’de çirkeflik damarı var. Yani demokratlığı tam olarak içlerine sindirememişler. Yılların iktidar olamama açlıkları, çılgınlıkları var. Bunlar, en ufak bir başarı gösterince ne oldum delisi oluyorlar. Tepkilerini aşırı gösteriyorlar. Hiçbir siyasi çizgiye, partiye yakışmayacak hareketler bunlar. Bir seçim oldu ve sonuçta bir taraf kazanacaktı. Bu sefer onlar kazandı. Tamam! Kutlamanı yaparsın, şenliklere katılırsın ama edep dairesi içerisinde olması lazım. Ama bunlar edep sınırlarını aşıyorlar. ‘Camide ne zaman seks yapacağız’ gibi iğrençliklerle insanları kışkırtmaya çalışıyorlar. Bunlardan kaçınmak lazım. Bu ne partiye ne de yönetime fayda sağlar” şeklinde konuştu.

Paçavralarla sokağa indiler

Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran da, “Seçimlerden daha önce söyledik. ‘Eğer Millet İttifakı seçimi kazanırsa başta PKK’lılar, FETÖ’cüler olmak üzere ne kadar hain varsa sokağa çıkarak gösteri yapacaklar’ dedik. O gece sadece İstanbul’da değil. Türkiye’nin birçok ilinde HDP bayrakları, PKK paçavraları, teröristbaşı Öcalan’ın posterleriyle sokaklara indiler. Bir kere onlara oy verenlerin gerçekten merak ediyorum 23 Haziran gecesi o paçavraları içlerine ne kadar sindirdiler. Ben bunu bütün vatanperverlere, kendilerine milliyetçi diyenlere soruyorum. O akşamki fotoğraflar, milliyetçi onurlarına dokunmadı mı? Türkiye’de hâlâ algıyı o akım yönetiyor. PKK’yla, DHKP-C’yle, FETÖ’yle aleni ortak olmalarına rağmen öyle bir şey yaptılar ki, İmralı’daki terörist başının tarafsızlık çağrısını bile, Cumhur İttifakına yıktılar. Seçime kadar ortalıkta gözükmeyen Canan, seçim akşamı tekrar ortaya çıktı ve şu an o içlerindeki kini, nefreti kusuyorlar” ifadelerini kullandı.

Erdoğan algıları yerle bir etti

Türkiye’de ‘demokrasi yok’, ‘diktatörlük var’ ve ‘diktatör Erdoğan’ diyerek insanlarda algı oluşturmaya çalışarak Türkiye’yi dış basına kötü lanse etmeye çalışan CHP zihniyeti, 23 Haziran akşamı tokat gibi cevap aldı. Diktatör dedikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimi kazanan CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etmesinin ardından CHP zihniyetinin algı operasyonlarını yine yerle bir etti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 09:59
  1. Ankara
  2. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
  3. MHP
  4. CHP
  5. Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Başkanı Avukat Hasan İlter
  6. Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran
  7. Millet İttifakı
  8. PKK
  9. FETÖ
  10. HDP
  11. teröristbaşı Öcalan
  12. DHKP-C
  13. Cumhur İttifakı
  14. CHP zihniyeti
  15. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  16. CHP adayı Ekrem İmamoğlu

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