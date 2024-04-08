Ahlaksızlıkta “Karar” kıldılar

Başkan Erdoğan’a yönelik iflah olmaz bir öfke besleyen ve Ahmet Davutoğlu tarafından fonlandığı öne sürülen Karar gazetesi, faşist sol medya organlarının bile ötesine geçerek iğrençlikte sınır tanımıyor. CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun reklamcısı Necati Özkan’ın ortaya attığı “Sancaktepe Belediyesi binasında 'jakuzi' olduğu” iftirası bizzat CHP’li yeni Başkan Alper Yeğin tarafından çürütülürken, Karar gazetesi kirli iftirayı sürdürmeyi devam etti. CHP’li Başkan Yeğin’in, “Binada jakuzi olmadığına ve AK Partili eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü tarafından binada herhangi bir tadilat işlemi yapılmadığına” dair açıklamasına rağmen Necati Özkan’ın iftirasını gazeteye taşıyan Karar yöneticileri, rezil haberlerine “jakuzi polemiği” başlığını kullanarak manipülasyona devam etti. Karar’ın medya ettiğinden ve toplumsal ahlaktan uzak operasyonel haberinde, “CHP’nin kazandığı ilçede eski başkan AK Partili Şeyma Döğücü’nün belediyedeki makamına jakuzi yaptırdığı öne sürüldü” ifadelerinin kullanarak başörtülü bir kadını ve anneyi hedef alması, rezaletin bu kadarına pes dedirtti.

Ekrem'in reklamcısı bile kıvırdı

Sancaktepe Belediyesi binasında 'jakuzi' olduğunu iddia EDEN CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, kirli iftirasının deşifre olmasının ardından çark etti. Adeta dansözlere taş çıkaran bir kıvraklığa imza atan Ekrem’in reklamcısı Özkan, ‘gelen tepkilerin ardından yaptığı açıklamada, "Jakuzi diye tarif ettiğim kocaman banyo teşkilatı” ifadelerini kullanarak, Nesrin Topkapı’ya rahmet okuttu.

İspatlamazsanız sizden aşağı insan yok

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü de "belediyenin başkanlık katında jakuzi bulunduğu" yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını, konuyu yargıya taşıyacağını bildirdi.

Şeyma Döğücü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bir anneye, bir kadına iftira atmanın bedelini hem hukuk önünde hem de milletin vicdanında yargılanarak vereceksiniz. Necati Özkan, jakuzi olduğunu ispatlamazsan senden aşağı insan yok. Ayrıca mevcut başkana sesleniyorum; jakuzi olduğunu iddia edenlere karşı hemen şimdi başkanlık makamından canlı yayın açarak bu mevzuyu temizlemenizi vicdan ve haysiyetinize havale ediyorum. Hodri meydan."