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Gündem Ahlaksızlığın en büyük kalesi iflas etti!
Gündem

Ahlaksızlığın en büyük kalesi iflas etti!

‘Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, birçok ülkede binlerce can alırken, birçok ülkede ekonomik yıkımları da beraberinde getirdi. Avrupa’da ise ‘Her şerde bir hayır vardır’ sözünü doğrulayan bir olay yaşandı. Salgın sonrası Avrupa’da kapatılan genelevleri ile beraber ahlaksızlıktan para kazananların musluğu kesilirken, şimdi ise Avrupa’nın en büyük fuhuş merkezi iflas ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 14:02:00 -
Ahlaksızlığın en büyük kalesi iflas etti!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası birçok ülke can kaybının yanı sıra ekonomik kayba uğrarken, ‘Her şerde bir hayır vardır’ dedirten bir gelişme de yaşandı. Alınan bilgiye göre, Avrupa’nın en büyük ahlaksızlık merkezlerinden biri Geçtiğimiz günlerde koronavirüs tedbirleri nedeniyle ahlaksızlık yapmaktan uzak kalan Avrupa’daki ahlaksızlık merkezlerinin çalışanları sokaklarda protesto gösterileri düzenlemişti.

 2. dalganın yayılmaya başladığı söylenen Avrupa’da panik ve kaos hakimken. Koronavirüsten en çok etkilenen Avrupa ülkesi İspanya’da ikinci dalga paniği bir süredir başlamıştı. Pandemi sürecini en az hasarla atlatmak isteyen Avrupa’nın koronavirüs tedbirlerini artırması, Avrupa vatandaşını kaos ve paniğe sürükledi. Bu çerçevede koronavirüsün olmadığını ve her şeyin yalan olduğunu söyleyen protestocular hükümet karşıtı gösterilere başlamıştı.

Koronavirüs fuhuş yapanları da vurdu

İspanya’nın turistik yerlerinden olan Alcazar de San Juan’da ise koronavirüs vakalarının en çok arttığı şehirlerden biri oldu. Fuhuş batağındaki kişilere yapılan testlerin büyük bölümü pozitif çıktı.

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