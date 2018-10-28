Ağrılara bu egzersizler en basit çare

Bir önlem almalısınız.

Bu önlemler gayet basit hareketler. Sadece idari disiplin ile belirli aralıklarla tekrarlanmayı bekliyorlar.

İş yerinde, evde, ya da bir parkta bankta oturuyor olsanız bile yapabilirsiniz.

Alt sırt ağrısı yaygındır

Sandalyede öne oturun.

Dizinizi göğsünüze doğru çekin.

30 saniye boyunca bu durumda tutun ve yavaşça geri yere bacağınızı bırakın.

Sonra diğer bacağınızla aynı şeyi yapın.

Unutmayın: mümkün olduğunca düz sırtınızı tutmaya çalışın.

OMUZ AĞRILARINDAN KURTULUN

Omuz ağrısına farklı şeyler bir sürü şey sebep olabilir.



Yine dik oturun. Başınız dik ileriye doğru bir noktaya odaklanarak bakın. Kollarınızı vücudunuza yapışık olsun ve omuzlarınızı yukarı kaldırın. Derin bir nefes alın.

Üç saniye bu pozisyonda tutun.

Sonra omuzlarınızı serbest bırakırken yavaşça nefes verin.

Bu 10 defa tekrarlayın.

AYAKLARA YAPMANIZ GEREKEN

Bütün gün ayaktaysanız ayaklarınızda ağrı özellikle çok yaygın olabilir. Ayak masajını hergün size kim yapacak. Kendi işinizi kendiniz yapın!

İki ayağınızı çıplak olarak yanyana getirerek durun. Bir ayağınızın parmaklarını zemine ters bükerek, ayak bileklerinizde bükülmeyi hissedecek şekilde 30 saniye durun.



Sonra aynı uygulamayı diğer ayağınızla yapın. Bunu 10 defa tekrarlayın.

BİLEK AĞRILARINIZA ÇÖZÜM OLABİLİR

Bilek ağrısı birçok sebebi vardır. Çözümü basittir.



Yumruk halinde her iki elinizi sıkın. Bileklerinizle havada daireler çizin.

Hem sağa 10 defa, hem sola 10 defa bileklerinizi döndürün.



Bu sırada dirseklerinizin öne doğru düz ve kollarınızın yere paralel durmasına özen gösterin.

GÖĞÜS KASLARI İÇİN

Göğüs ağrısı ciddi olabilir.

Başınızın arkasında ellerini yerleştirin. Derin bir nefes alın. Dirseklerinizi iki yana kanat gibi açın. Ğössünüz gerilsin. Sırtınızla birlikte dirsekleriniz arkadaki duvara değmeli. 30 saniye boyunca bu durumda kalın.

Yavaşça nefes vererek normal halinize dönün. Bunu 10 defa tekrarlarken, her seferinde derin nefes almayı ihmal etmeyin.

KALÇADAKİ AĞRILAR İÇİN NE YAPMALI?

Kalça ağrısı son derece yaygındır. Oturmalardan sonra kalktığınızda son derece ağrılı yürüyüşlere sebep olabilir. Kalça ağrısı, kronik ise herhangi bir ağrı gibi, kesinlikle doktorunuza gitmelisiniz.

Ama küçük kalça ağrıları için bir sandalyenin ucuna oturun.

Sağınıza hafifçe gövdenizi döndürün. Sonra aynısını sola doğru yapın.. Bunu yavaş yavaş 10 defa tekrarlayın.

Arkasından kalkın ve sol bacağınızı alın ve mümkün olduğu arkasında kadarıyla uzatın.

Dik açı içinde sağ bacağı bükük tutun.

Yere doğru sol kalça basarken göğsünüzü kaldırın. 30 saniye tutun.

Yavaşça sol bacağı bırakın ve başlangıç ​​pozisyonuna dönün.

Diğer tarafta aynı şeyi tekrarlayın.

Bunu yaparken arkaya aldığınız bacağınızı mümkün olduğunca düz diz tutmaya çalışmalısınız..

BİR DİĞERİ

Kalçada değişmez bir ağrı olabilir. Bu ağır bir şey kaldırırken veya uzun süreler için iş başında oturmanın bir sonucu olabilir.

Sandalyede öne oturun.

Sol diz üzerine sağ ayak bileğini getirin.

Gerginlik hissedene kadar sırtınızı dik, 30 saniye boyunca tutun.

Yavaşça geri yaslanın ve geri yere bacağınızı bırakın. Diğer bacağınızla aynı şeyi yapın.

Bu arada ayrıca için bükülmüş diz üzerine çok nazikçe baskı yapın.

Sırt ortasındaki ağrılar için

Üst ve orta sırt ağrısı bel ağrısı kadar kötü olabilir. Sırt kasları büyük ve karmaşıktır. Neyse ki, hemen hemen her yerde sadece kendiniz sarılma ile bu ağrının üstesinden gelebilirsiniz.

Kendinizi bir kucaklayın. Derin nefes alın.

30 saniye boyunca nefesinizi tutarak bu durumda durun.



Yavaşça yüzüne geri kollarını bırakın. 10 defa tekrarlayın bunu..

GELELİM DİZ AĞRILARININ ÇARESİNE

Diz ağrısı milyonlarca insanın ortak derdi.

Dik durumda sandalye ucuna oturun. Derin bir nefes alarak, yavaşça ayağa kalkın.

Beş saniye ayakta kalın. Nefes vererek yine yavaş yavaş sandalyenin ucuna oturun.

Yavaş yavaş çok kontrollü hareket kullanarak, otururken dönün.



Bunu 10 defa tekrarlayın.

BOYUN AĞRILARI CİDDEN ÇEKİLMEZDİR

Eğer boyun masajı yapacak birisi varsa, onun yardımıyla işe başlayın.

Masaj arasında yine dik olarak bir sandalyenin ucuna oturun.



Yine derin nefes alın. Bir gerilme hissedene kadar başınızı sağa doğru eğin. 30 saniye boyunca tutun. Yavaşça ilk konuma getirin başınızı. Yine derin nefes alarak sola doğru aynı şeyi yapın. Bunu yaparken bir elinizle gayet nazik bir şekilde başınızı bastırabilirsiniz de..

Her hareketi hemen ardı ardına yapmaya mecbur değilsiniz. Fırsat buldukça birini yapmanız yeterli. Hep sandalyeden bahsederken şekillerden birinde döner sandalye vardı. Normal sandalye kullanmalısınız.