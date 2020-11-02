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Aktüel Ağrı'da sonbaharla renk cümbüşü oluşan doğa görsel şölen sunuyor
Aktüel

Ağrı'da sonbaharla renk cümbüşü oluşan doğa görsel şölen sunuyor

Akarsuların çevresindeki ağaçların sararan yaprakları başta olmak üzere sonbaharla yaşanan güz renkleri, AA muhabirince drone ile havadan görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 10:51:33 -
Ağrı'da sonbaharla renk cümbüşü oluşan doğa görsel şölen sunuyor

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesi, sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşü yaşanan akarsuların çevresindeki ağaçların manzarasıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

İlçeye bağlı Aşağı Toklu köyünde dere kenarında bulunan ve ilkbaharda yemyeşil görüntüsüyle seyrine doyumsuz manzaralar sunan ağaçların yaprakları, sonbaharın gelmesiyle solmaya başladı.

Sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ağaçlar ve çevresindeki doğal güzellikler, kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor.

Dere kenarında kilometrelerce uzunluktaki alanda bulunan rengarenk ağaçların sararan yaprakları ve çevresindeki göz alıcı güzellikler, görenleri büyülüyor.

Çevresi bozkır olmasına rağmen renk cümbüşüne dönen ve dereyle bütünleşerek doğaya ayrı renk katan ağaçlar, sonbaharın tüm güzelliklerini ziyaretçilerine sunuyor.

Köyde kış öncesi meradaki son günlerini yaşayan büyükbaş hayvanların, yaprakları farklı tonlara bürünen ağaçlar arasındaki mera yolcuğu ve doğal güzellikler, Anadolu Ajansı (AA) muhabirince drone ile havadan görüntülendi.

Vatandaşlardan Resul Aldemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbaharın gelmesiyle doğada görsel şölen yaşandığını söyledi.

Ağaçlardaki yaprakların dökülmesiyle kış mevsiminin yaklaştığını belirten Aldemir, "İlkbaharda köyümüzde her taraf yemyeşil oluyor. Akarsu kaynakları bakımından oldukça zengin olan köyümüzde sonbaharda ağaçlar çeşitli renklere bürünüp doyumsuz manzaralar sunuyor." diye konuştu.

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