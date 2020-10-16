  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ağrı'da sahte içki yaptığı değerlendirilen şüpheli yakalandı
Aktüel

Ağrı'da sahte içki yaptığı değerlendirilen şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 11:35:35 -
Ağrı'da sahte içki yaptığı değerlendirilen şüpheli yakalandı

AĞRI (AA) - Ağrı'da sahte içki yaptığı değerlendirilen kişi, sahte alkol, alkol şişeleri ve bidonları ile yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçak ve sahte alkol satışına yönelik bir araçta arama yapıldığı belirtildi.

Aramada içerisinde sahte votka olduğu değerlendirilen 20 pet şişenin ele geçirildiği aktarıldı.

Yakalanan araç sürücüsünün evinde de arama yapıldığı anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"8 adet 19 litrelik, 1 adet 10 litrelik, 1 adet 5 litrelik damacana içerisinde alkol olduğu değerlendirilen sıvı, boş alkol şişeleri ile boş bidon ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili şahıs yakalanarak adli soruşturma başlatılmıştır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çarpıcı sözler: Mustafa Akıncı adeta yalvararak...
Dünya

Çarpıcı sözler: Mustafa Akıncı adeta yalvararak...

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Birleşmiş Milletlere (BM) sunduğu haritayı ve..
Libyalı siyasi tarafların Kahire'de anlaştığı açıklandı
Dünya

Libyalı siyasi tarafların Kahire'de anlaştığı açıklandı

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen Libyalı siyasi taraflar hakkında açıklamalarda bulunan, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Mi..
Türkiye sınırında Yunanistan’dan skandal hamle
Dünya

Türkiye sınırında Yunanistan’dan skandal hamle

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, sığınmacılara karşı kullanmak üzere güçlü ses dalgaları yayabilen ve insanları sağır edebilen iki elek..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay