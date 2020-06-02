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Ağrı'da bir kişi kayınpederini silahla yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 19:45:56 -
Ağrı'da bir kişi kayınpederini silahla yaraladı

AĞRI (AA) - Ağrı'da bir kişi, kayınpederini iş yerinin önünde silahla yaraladı.

D.Y, Eski Van Caddesi'nde kuruyemiş dükkanı bulunan kayınpederi A.A'ya silahla ateş açtı. A.A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan D.Y, daha sonra aracına binerek olay mahallinden kaçtı. Yaralanan A.A. 112 Acil Sağlık ekiplerinde Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polislerin D.Y'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldığı öğrenildi.

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