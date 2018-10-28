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Ağrı kesici kullanmayın

Sürekli kullanılan ağrı kesiciler, ağrıyı artırır.

28 Ekim 2018 Pazar 13:49
Ağrı kesici kullanmayın


Migren gibi ağrılarda; ağrı başlar başlamaz ilaç alınırsa etkinliği artar. Akut apandisit gibi ağrılı durumlarda ağrı kesici kullanmak ise olayı maskeler.

Ağrı önemli bir alarmdır; vücutta ters giden bir şey olduğunu gösterir. Ağrıdan korkmayın ama ağrının bir alarm olduğunu bilin ve bir hekime danışın. Ağrınızı tanıyın; yanma, batma, elektriklenme, kaşınma; nasıl bir ağrı..

Ayrıca asla unutmayın her ağrı, ağrı kesici ile geçmez.

Ağrı zili çaldığında da vakit kaybetmeden doktora gidin. Her gün ağrı kesici içenler var.

Ağrı kesiciler bağımlılık yapar mı?

Evet yapabilir. Neden?

Muhtevasında kafein, barbitürat ve morfin benzeri maddeler bulunan ağrı kesiciler, bağımlılık yapabilir. Bunlar adlarından da anladığınız üzere zaten uyuşturucu nitelikteki kimyasallardır.

Çeşitli hastalıklar için çeşit çeşit antibiyotikler varken neden ağrı kesiciler tek tip?

Ağrı mekanizmaları farklıdır ama ağrı tiplerinde benzerlik olduğunda aynı ilaçlar kullanılabilir. Bütün ağrı kesicilerin tek tip olduğunu söyleyemeyiz. Bazı özel ağrı tipleri için geliştirilmiş ilaçlar vardır ki, başka bir ağrıyı geçiremez.

Ağrı kesici kullanırken kimler dikkatli olmalı?

Hamilelerin, emzirenlerin, çocukların, yaşlıların diye sayacağız ama, böyle tek tek saymaya lüzum yok. Ağrı kesiciler gereğinden fazla alındığında herkese zararlı olabilir. Hele genç olsa da herkesin öncelikle midesine zarar verecek, mide ülserinin yolunu açacaktır. Ayrıca başka bir rahatsızlığından dolayı ilaç kullananların da ağrı kesici alırken dikkatli olması gerekiyor.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 13:49
  1. Ağrı
  2. ağrı kesici
  3. ağrı kesicinin zararları

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