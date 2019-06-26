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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yaptı. İlana göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fakülte ve meslek yüksek okullarında görevlendirilmek üzere 2 öğretim üyesi alınacak. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuruları 26 Haziran’da başlamış başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları merak edilmekte. İşte Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanına ilişkin detaylar…

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:19
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yaptı. İlana göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fakülte ve meslek yüksek okullarında görevlendirilmek üzere 2 öğretim üyesi alınacak. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuruları 26 Haziran’da başlamış başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları merak edilmekte. İşte Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanına ilişkin detaylar…

Ağrı  İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi ilanın Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:19
  1. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru
  2. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim görevlisi alımı 2019 başvuru
  3. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019 başvuru
  4. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

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