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Ağrı düğün çiçekleriyle renklendi

Yeniakit Publisher
2020-05-16 13:38:52 -
Ağrı düğün çiçekleriyle renklendi

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Tutak ilçesinde baharın gelişiyle açan düğün çiçekleri, dağlık alanlardaki tarlaları sarıya bürüdü.

İlçeye bağlı köylerde sağanağın ardından güneşle canlanan doğada yeşeren düğün çiçekleri, göz kamaştırıyor.

Her yıl mayıs ayının ortalarında dağlık alanlarda ve akarsu kenarlarında açan sarı düğün çiçekleri, göz alıcı güzelliğiyle seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Köylerdeki vatandaşlar da renk cümbüşü yaşanan doğada fotoğraf çekip manzaranın tadını çıkarıyor.






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