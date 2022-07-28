Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Kılıçdaroğlu'na çay daveti
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çay içmeye davet etti.
yeniakit.com.tr
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya gitti. Burada bir takım ziyaretler gerçekleştirecek olan CHP liderine Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.
Çay içmeye davet etti
Sayan Twitter hesabından paylaştığı mesajında Ağrı'nın misafirperver olduğuna dikkat çekerek CHP liderini çay içmeye davet etti.
Sayan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Kılıçdaroğlu bugün İlimizde olacakmış. Vakitleri olursa Çay içmeye bekleriz.. Ağrı misafirperverdir…
CHP lideri dua ederken poz verdi
Öte yandan CHP lideri, ziyarette bulunduğu Ağrı'da İshak Paşa Sarayı'nı gezip Ahmed-i Hani Türbesi'nde dua ederek basın mensuplarına da poz vermeyi ihmal etmedi.