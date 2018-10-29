Ağlayan bebekleri susturmak için...

Tecrübesizlik, ne yapacağını şaşırmak.. Bebek ağladıkça paniklemek. Babanın bir süre sonra bir bahane uydurup kaçması.. Genç annenin kaçacağı yer yok. Bazı annelerin bebekleriyle birlikte ağladıkları olur. Çocuk bir yanda ağlar, annesi bir yanda.. Alır emzirmeye çalışır. Yan yatırır, düz yatırır, sallar, pışpışlar.. Nafile! Çocuk canından can kopuyorcasına ağlamaktadır.

Kadıncağız çıldırma noktasında..

"Allah'ım çıldıracağım.." diye diye şaşkına dönmüştür.

Ancak artık işin sırrı çözüldü. Çıldırmak gerekmiyor. Meğer bütün mesele bebeğinizi tutuş şeklinizmiş..

Doktor Robert Hamilton’ın uyguladığı teknikle feryad figan ağlayan bebekleri şıp diye susturmak artık mümkün.

30 yıllık deneyimli çocuk doktoru olan Robert Hamilton, bebeklerin doğru şekilde tutulduğu takdirde kesin olarak ağlamayı kestiğini belirtiyor.

Nasıl tutacağınızı, ne yapacağınızı da ayrıntılı gösteriyor.



Yöntemi ise çok basit.

Dr. Hamilton önce bebeğin sağ kolunu bebeğin göğsüne doğru kıvırıyor. Sonra sol kolunu da kıvırıyor.

Sol eliyle bebeğin her iki kolunu göğüslerine gelecek şekilde bebeğin boynunun tam altından tutuyor.

Son olarak sağ elinin üzerine oturttuğu bebeği, kalça kısmından hafif hafif sallayarak susturuyor.

Burada en önemlisi bebeğin narin boynunun tutulma şekli..



Deneyin, başaracaksınız..

Bebeğin ağlamalarının ilk sebebi gazının olması

Bebeklerin ağlamasında "gaz" en öncelikli sebeptir. Genellikle 4. ayın sonunda gaz yakınmaları ortadan kalkar. Ancak özen gösterilirse gaz probleminin oluşması annelerin elindedir.



Emziren anne en önce kendi beslenmesine özen göstermelidir.



Sigara, kahve, çay, çikolata, baharatlı yiyecekler, annenin sindirim sorunu yaşadığı besinler, kuru bakliyat, şu sıralarda bol olan turunçgiller, lahana, brokoli, bezelye gibi yiyecekler gaz problemine sebep olabilir.

Bebekler emzirilirken dik pozisyonda emzirilmelidir.

Yeterli sürede emzirilmeli az veya çok beslemekten kaçınılmalıdır.

Beslenme sonrası sırtı sıvazlayarak dik pozisyonda ya da parmak uçları ile hafif hafif sırtına vurarak gazı çıkartılmalıdır.



Bebek memede çok uzun süre tutulmamalıdır.

Biberonla beslemek zorundaysanız, bebeğin hava yutmadığından emin olmalısınız. Biberon deliği bebeğin yaşı ile uyumlu olmalıdır. Çok hızlı akmamalı ya da emerken bebeği zorlamamalıdır. Eğer gaz ve kabızlık yakınması oluyorsa mama değişikliği yapılabilir. Miktar da bebeğin ihtiyacına uygun olmalıdır.

Besin alerjisi açısından aile öyküsü olan bebeklerde cilt sorunları, kusma, iştahsızlık, kanlı dışkılama, kilo alamama gibi yakınmalarda varsa süt alerjisi olabileceği unutulmamalıdır. Annenin beslenmesinden süt ürünleri çıkarıldığında durum düzelir.