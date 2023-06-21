Ağlak Müslim: Fırsat buldukça vuruyorlar

MİT ve TSK'nın operasyonları nedeniyle iyice köşeye sıkışan Müslim, Başkan Erdoğan'ı kastederek "Fırsat buldukça bizi vuruyor.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın kazandığı seçimi 'Seçimsi' diyerek küçümsemeye çalışan alçak terörist Salih Müslim "Hiçbir şey 8 senedir durmadı. Fırsat buldukça saldırılarına devam ediyor. Kendi konumunu güçlendirdikten sonra seçimsi şeyden sonra her tarafa saldırıyor." dedi.

Daha önce de itiraflarda bulunmuştu

Müslim seçimlerin ardından yaşadığı hayal kırıklığı ile birlikte daha önce de itiraflarda bulunmuştu.

Savaş uçakları ile vurulduklarını söyleyen Müslim, "Yalnız dronelar değil savaş uçakları için de hava sahasını açmışlar. Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle Türkiye'ye muhtaç. Ukrayna ile savaş, Batı'nın bundan dolayı yıllardır uyguladığı yaptırımlar, ambargolar nedeniyle Rusya Türkiye'ye muhtaç." demişti.

Kılıçdaroğlu için oy istemişti

PKK/PYD elebaşı Salih Müslim Kılıçdaroğlu için oy istemişti. 14 Mayıs'ın bir fırsat olduğunu öne süren Salih Müslim Başkan Erdoğan'ı da hedef alarak, "Bugün demokrasiyle bu faşist iktidarı gönderme fırsatı doğmuştur. Bu fırsat, 14 Mayıs'ta tüm Türkiye halklarının önüne geliyor." demişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Müslim ayrıca Başkan Erdoğan'ın seçimi kaybetmesiyle Orta Doğu'da denklemin kendileri lehine değişeceğini söylemişti.