Ağız sağlığı bütün vücudu etkiliyor

Ağız içi sağlığı o kadar önemli ki; sindirim sistemi sorunlarından kalp ve eklem hastalıklarına kadar birçok sıkıntı buradan tetikleniyor. Amerikan Diş Enstitüsü ile Kalp Birliği’nin ortaklaşa yürüttükleri araştırmalar ciddi sonuçlara ulaştı. Yetişkinlerdeki felç riskini artıran sebeplerin başında dişeti hastalıkları geliyor. Aynı şekilde dişeti hastalıkları ölümcül kalp hastalığı riskini iki katına çıkarıyor. Diyabetli hastalar ise 3 kat daha fazla dişeti hastalığına yatkınlar. Hele sigara da içiyorlarsa bu 20 kata çıkıyor. Çalışmalar ağız içi hastalıklarının kan-şeker kontrolünü bozduğunu ve diabetik durumu ağırlaştırdığını ortaya koydu. Dahası var: Aynı çalışmalarda şiddetli dişeti hastalığının erken doğum riskini ve düşük ağırlıklı bebek doğum riskini artırdığını gösterdi. Diz ve dirseklerde eklem rahatsızlıklarında da ağız içi sağlığı başrolde..

Sağlıksız diş ve dişetleri diğer bir çok organda



rahatsızlıklara sebep olduğu gibi bunun tam tersi de mümkün. Diğer organların rahatsız olması dişlere yansıyabiliyor. Ağız ve diş sağlığı ayrıca iyi beslenme, düzgün konuşabilme ve estetik açıdan önemlidir.

● Çürük ve dişeti iltihabı

İyi temizlenmediği için, dişler üzerlerinde ve aralarında biriken yiyecek artıkları bakteri üretirler. Bazen çok belirgin, bazen de az belli olan bu birikintilere bakteri plağı denir. Bu plak diş çürüklerini ve dişeti iltahaplarının asıl sebebidir.

● Diş taşı...

Temizlenmeyen bakteri plağı zamanla tükürüğün çökelmesi sonucu diş taşını oluşturur. Tükürük içinde bulunan kalsiyumun dental plak ile birleşip, sertleşerek dişler üzerine yapışması sonucu ortaya çıkar. Bakteri plağı ve diştaşı birbirlerini oluşturan bir kısır döngüdür.

● Diş çürüğü...

Bakteri plağının içinde üreyen mikroorganizmalar, şekerli gıdaları (karbonhidratları) parçalayarak asit üretirler. Ve bu asit, dişi küçük bir noktadan başlayarak giderek büyüyen bir şekilde çürütür. Daha ileri safhalarda iltihaplanma ve diş çekimi kaçınılmaz olur. Diş kök uçlarındaki iltihaplanmalar, vücudun diğer organlarına ulaşarak kalpten eklemlere her tarafı etkiler, değişik hastalıklara yol açar.

● Diş eti iltihabı.

Bakteri plağının ürettiği diş taşı ve asitler dişeti iltihabına yol açar. Dişeti iltihabının ilk belirtisi dişetindeki kanamalardır. Dişetinde zamanla renk, şekil bozuklukları ve ağız kokusu ile kendini daha da belli eder. Batı ülkelerinde yapılan istatistiklerde dişeti iltihabının sebep olduğu diş kayıplarının, çürük diş kayıplarından çok daha fazla olduğu anlaşıldı.