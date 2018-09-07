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Ağız kokusundan bu bitki çayı ile kurtulun

Ağız kokusu psikoloji ve sosyal hayatı da olumsuz etkileyen bir durumdur. Ağız kokusundan bu doğal yöntemlerle kurtulun.

07 Eylül 2018 Cuma 20:51
Ağız kokusundan bu bitki çayı ile kurtulun

Ağzınızdaki kokular bıkkınlık verdiyse bu formüller tam size göre...

AĞIZ KOKUSU İÇİN BİTKİ ÇAYI

Biberiye çiçekleri,

Sıcak su,

1 adet limon

YAPILIŞI:

Biberiye çiçekleri kaynar suyun içine atılır. İçine 1 adet limon dilimlenerek eklenir. Bu karışım 20 dakika bekletilir. Sürenin sonunda karışım sıkılarak su elde edilir. Elde edilen bu su biraz daha dinlendirildikten sonra sabahları aç karnına ve yemek sonrası bir fincan içilir.

AĞIZ KOKUSU İÇİN GARGARA

MALZEMELER:

Menekşe çiçekleri,

Maydanoz,

Nane ruhu

YAPILIŞI:

Menekşe çiçekleri ve maydanoz bir miktar suyun içinde 10 dakika kaynatılır. Elde edilen karışım süzülür. Bu suya bir miktar nane ruhu katılarak bir gün bekletilir. Bu suyla rahatsızlığınız devam ettiği sürece yemeklerden önce ve sonra gargara yapabilirsiniz.

 

 

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 20:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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