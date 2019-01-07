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Ağız kokusuna çareler

Ağızdaki koku, sadece ağızda oluşan hidrojen sülfürden kaynaklanmıyor.

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:18
Ağız kokusuna çareler

Bazı kokular 24 saat boyunca kanda kalabiliyor. Tokun da açın da derdi olabilir ağız kokusu. Yani ünlü deyişle; kiminin “açlıktan kokar nefesi” horlanır, kiminin tokluktan kokar tiksindirir! Açların karnını doyurmak meseleyi halleder. Toklara ise bazı tavsiyeler var!

Sarımsak, soğan, çiğ köfte, balıklar ve bazı peynirler ağız kokusu yapar. Bazı kokular 24 saat boyunca kanda kalabiliyor. Onun için dengeli beslenmek gerekir bir.. İkincisi bazı meyve ve sebzelerden yardım alınabilir.

Mesela, elma, havuç suyu, havuç, nane filizleri, tarçın, limon, maydonoz, biberiye.. Bunlar, nefesi tazelemekte, ağızda bulunan bakteriyi yok etmektedir.

Bazı baharatlar ağızda koku yaparken bazıları da kokunun giderilmesini sağlar. Mesela anason, kakule, kişniş, rezene bunlardandır.

Şimdi geliyoruz büyük sürprize. Hemen hemen bal, zeytin ve zeytinyağı kadar değerli bir sağlık besini olan yoğurt ağız kokusu için de birebirdir. Günde bir veya iki kere yiyeceğiniz yarım kap yoğurt ağız içerisindeki hidrojen sülfüt kokusunu yok etmeye yardımcı olur. Zaten ağzımızın içini çürük yumurta gibi kokutan da zaten hidrojen sülfüttür.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:25
  1. ağız kokusu
  2. ağız kokusunun sebepleri

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