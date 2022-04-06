Ağıralioğlu HDP ile ittifak uğruna ‘it’ hakaretini de görevden alınmayı da sindirdi! Dün başka bugün ise bambaşka konuştu!

Yavuz Ağıralioğlu, HDP ile yapılan ve yapılacak olan ittifak uğruna yapılan bütün hakaretleri ve görevden alınmayı sindirdi. Ağzına bir biber daha sürülen Yavuz Ağıralioğlu dün başka bugün ise bambaşka konuşmaya başladı.

HDP’ye böyle sert çıkmıştı ama…

HDP’nin “Türkiye soykırımla yüzleşmelidir” ifadeleri üzerine İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, “TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "yüzleşme" çağrısını "ahlaksız teklif" olarak nitelendirerek "Eğer soykırımla yüzleşin diye ahlâksız bir teklif yapıyorsanız; size mevcut isimleriniz değil, Antranik, Tehliryan gibi Taşnakçı isimleri yakışır. Eğer yüzleşmeden bahsedecekseniz önce PKK denilen alçaklıkla yüzleşeceksiniz” demişti.

HDP ile ittifak uğruna hakaretleri de görevden almayı da sindirdi!

Ağıralioğlu’na PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu’ndan “Yavuz it havlamış yine” diyerek ağır bir hakarette bulunulmuştu. Yavuz Ağıralioğlu kendisine yönelik yapılan bütün hakaretleri ve görevden almayı HDP ile ittifak uğruna sindirdi.

Dün başka bugün başka konuştu

İyi Parti’nin görevden aldığı Yavuz Ağıralioğlu’ndan Meral Akşener’e sert tepki gelmiş ve "Usulü karardan daha rencide edici!" açıklamasında bulundu. Dün “rencide edici” diyen ve partiden de istifa etmesi beklenen Yavuz Ağıralioğlu, bugün ise ‘istifa’ söylentilerine tepki gösterdi ve ““Niçin istifa edeyim? Görev değişikliği istifa sebebi değildir. Görevler verilir, değiştirilir, alınır. Görevleri de Genel Başkan verir. Görev verilince ‘İyi’ demek, alınınca ‘Kötü’ demek mizacı zayıf insanların işidir.” dedi.