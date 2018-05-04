Ağır yaralanan Başakşehir'de "Arda" şoku
Süper Lig'in son 3 haftasında lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde giren Başakşehir, konuk ettiği Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak ağır yara aldı.04 Mayıs 2018 Cuma 22:20
Başakşehir ile Sivasspor haftanın açılış maçında 1-1 berabere kalırken bir pozisyona sinirlenen Arda Turan, çılgına döndü.
Karşılaşmanın 90+4'üncü dakikasında yerde kaldığı pozisyonda faul bekleyen Arda Turan, karşılaşmanın yardımcı hakemini itti ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
HAKEME DE YUMRUĞUNU GÖSTERDİ
Arda, kendisine kırmızı kart gösteren hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya da oyundan çıkmadan önce yumruğunu gösterdi.
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