Ağır ticari vites yükseltti

2023 yılı Ocak-Ekim dönemi Ağır Ticari Araç Pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttı. Bu dönemde satışı gerçekleştirilen toplam araç sayısı, 35.184 adet olarak açıklandı.

TAİD (Ağır Ticari Araçlar Derneği), 2023 yılı ilk on ayının sonuçlarını açıkladı. 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde çekici satışları, geçen yıla göre yüzde 14 artarak 20.183 adet olurken 16 ton ve üstü kamyon satışları, yüzde 59 oranında artarak 10.355 adete ulaştı. 16 ton altı kamyon satışları da %16 oranında arttı ve 4.646 adet şeklinde gerçekleşti.

Tüm zorluklara rağmen

TAİD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Hoşgören; “Sektörümüz, ekonominin ve ülkelerdeki gelişmelerin nabzını tutan bir yapıya sahip. 2023 yılının ilk on ayı, globalde ve ülkemizde zorlu geçti ve bu şekilde devam ediyor. Küresel ekonomik bunalım, ülke savaşlarının neden olduğu kutuplaşmalar, kaynak yetersizlikleri, enerji krizi gibi tüm ülkeleri etkileyen bir süreç yaşanıyor. Ülkemizde ise hepimizi derinden etkileyen deprem afeti, seçim süreci, kur değişimleri ve finansa erişmedeki zorluklar yönetilmesi güç olan bir dönemin yaşanmasına neden oldu. Tüm bu zorluklara rağmen Ağır Ticari Araçlara düşen görevler devam etti ve yatırım ertelemeleri yaşansa da talepler, satışa dönüştü.” dedi.

Ekimdeki satışlar

Toplam Ağır Ticari Araç Pazarı, 2023 Ekim ayında 3.172 adet araç satışı gerçekleştirdi. Segment kırılımlarına bakıldığında Çekici satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24 oranında azalarak 1.539 adet düzeyinde gerçekleşti. 16 ton ve üstü Kamyon satışları %45 oranında artışla 1.233 adet olurken 16 ton altı Kamyon satışlarında %31 oranında düşüş görüldü ve 400 araç ile ay tamamlandı. 2023 yılı Ocak-Ekim dönemi Semi-Treyler araç pazarı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 oranında arttı. Satış adedi ise 12.701 oldu.