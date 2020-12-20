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Aktüel Ağır hasta sayısı 5 bin 347 oldu, 21 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 800 bin 286'ya yükseldi.
Aktüel

Ağır hasta sayısı 5 bin 347 oldu, 21 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 800 bin 286'ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 19:18:49 -
Ağır hasta sayısı 5 bin 347 oldu, 21 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 800 bin 286'ya yükseldi.
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