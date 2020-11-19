  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ağır hasta sayısı 3 bin 850 oldu, son 24 saatte 2 bin 918 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 364 bin 573'e yükseldi.
Aktüel

Ağır hasta sayısı 3 bin 850 oldu, son 24 saatte 2 bin 918 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 364 bin 573'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 19:22:16 -
Ağır hasta sayısı 3 bin 850 oldu, son 24 saatte 2 bin 918 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 364 bin 573'e yükseldi.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sisi talimat vermişti! Mısır'da Türkiye gelişmesi
Dünya

Sisi talimat vermişti! Mısır'da Türkiye gelişmesi

Mısır'ın sözde Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin ülkesindeki medyaya 'Türkiye ve Erdoğan karşıtı haber yapmama' çağrısının üzerinden 30 gün..
Türkiye'ye alçak tehdit! Bir de tarih verdiler
Dünya

Türkiye'ye alçak tehdit! Bir de tarih verdiler

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz'de yaşananlara ilişkin küstah bir yaptırım tehdidinde bulundu.

İngiltere'den dev askeri hamle! Son 30 yılın en yüksek düzeyi
Dünya

İngiltere'den dev askeri hamle! Son 30 yılın en yüksek düzeyi

İngiltere, askeri harcamalarını son 30 yılın en yüksek düzeyine çıkarma kararı aldı. Savunma Bakanlığı'nın yıllık bütçesi 40 milyar sterlin ..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay