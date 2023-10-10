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Yaşam Ağır hasar almıştı! O bina böyle yıkıldı
Yaşam

Ağır hasar almıştı! O bina böyle yıkıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-10 16:23:00 -

Asrın felaketinde ağır hasar alan bina, güçlükle yıkıldı.

Adıyaman’da, kolanları ve perde duvarları iş makineleri tarafından parçalanan bir bina güçlükle yıkılabildi.

Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Cami karşı tarafında bulunan 8 katlı bir bina 6 Şubat depreminde ağır hasar aldı.

Ağır hasar alan binanın boşaltılması ve alınan yıkım kararının ardından binanın yıkımı için iş makineleri tarafından çalışmalar yapıldı. İş makineleri tarafından kolanları ve perde duvarları parçalanan binanın çökmemesi herkesi şaşırttı.

Yaklaşık bir buçuk gün boyunca yıkılmaya çalışılan bina dolayısıyla kentin en işlek yollarından biri olan Atatürk Bulvarının Köy Hizmetleri Kavşağı ile Dursun Çavuş Kavşağı arası ise trafiğe kapatıldı. Hemen hemen bütün kolanları ve perde duvarları iş makineleri tarafından parçalanan binanın yıkılmaması vatandaşlar tarafından da merak konusu oldu. Vatandaşlar, binanın çökme anını görebilmek için saatlerce bekledi. Bina, gece geç saatlerde güçlükle yıkılabildi.

Yıkımı merakla bekleyen vatandaşlar, “Burası ağır hasarlıydı, iş makineleri parçalanmamış kolan bırakmamasına rağmen bina çökmedi. Bizlerde duruma çok şaşırdık izliyoruz” diye konuştular.
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