AGİ ne zaman artacak?

Asgari ücretle çalışan kişiler için işverenleri AGİ ödemesini yapmak zorundadırlar. AGİ değerleri çalışanların durumlarına göre değişiklik gösterir. Maaşlar; bekarlık ya da çocuk sayısına göre değişiklik göstermektedir. AGİ ücretleri her sene asgari ücretin değişmesiyle beraber güncellenir. 2020 senesinde kullanılan güncel AGİ ücretleri şu şekilde;

-Bekâr 220,62 TL

-Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL

-Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL

-Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL

-Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL

-Evli, eşi çalışan 220,62 TL

-Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,72 TL

-Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,82 TL

-Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 330,94 TL

-Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353 TL

-Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,07 TL

AGİ’nin ne zaman artacağı belli oldu mu?

2020 senesinde AGİ ücretlerinin ne zaman artış göstereceği konusunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak yılbaşında asgari ücrete zam yapılması bekleniyor. Buna bağlı olarak AGİ ücretlerinde de yükseliş olması öngörülüyor. İşverenlerinden AGİ ücretini alamayan çalışanlar ise bu durumu SGK’ya iletmelidirler.