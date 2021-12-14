AGİ ne kadar 2022? Bekar, evli çocuklu, eşi çalışan eşi çalışmayan çocuklu çocuksuz 2022 AGİ

Asgari ücretin 2022 yılında ne kadar olacağı milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından merak ediliyordu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun görüşmelerinde artık sona gelindi. 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor. İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını ise 9 Aralık’ta gerçekleştirdi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek üzere üçüncü kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığındaki toplantı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde, basına kapalı gerçekleşti.

2022 asgari ücret son dakika haberleri!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, şu bilgileri verdi: "Bu, Hacettepe Üniversitesinin beslenme kalıplarına göre yapılan bir parametre, Komisyondan aldığımız onlarca parametreden biri. Bu rakamlara göre, Türk-İş ile TİSK arasında belli itirazları var. Türk-İş, 'Bu hesaplar kalori hesabına göre yapılıyor, bunların fiyatları fark ediyor, biz daha farklı kalıba göre daha farklı ücretler belirliyoruz.', TİSK ise 'İşçiler sadece ağır işlerde çalışmıyor, Türkiye ortalamasının alınması gerekiyor.' dedi. Buradaki parametreleri esas alarak belirli hesaplar yaptık. Eski formüle göre hesapladığımızda, 2 bin 979 ile 3 bin 567 lira arasında değişiyor. TİSK, bu rakamı ortalama 3 bin 100 lira olarak buluyor. Türk-İş, 'Daha farklı besin kaynakları ve ürünleri hesaba katarım, böylece bu rakam 3 bin 900 liranın altına düşmez.' dedi."

AGİ 2022 ne kadar? AGİ dahil asgari ücret 2022 kaç TL?

Peki 2022 AGİ evli 1 çocuklu, 2022 AGİ evli 2 çocuklu, 2022 AGİ evli 3 çocuklu, 2022 AGİ evli 4 çocuklu, 2022 AGİ evli eşi çalışan 1 çocuklu, 2022 AGİ evli eşi çalışan 2 çocuklu, 2022 AGİ evli eşi çalışan 3 çocuklu, 2022 AGİ evli eşi çalışmayan 1 çocuklu, 2022 AGİ evli eşi çalışmayan 2 çocuklu, 2022 AG, İ evli eşi çalışmayan 3 çocuklu, 2022 AGİ evli eşi çalışmayan 4 çocuklu

Asgari ücret görüşmelerinin sonunda yapılacak zam oranı yüzde 30 olursa çalışanları alacağı AGİ şu şekilde olacak.

AGİ ne kadar olacak?

Bekâr bir işçi için asgari geçim indirimi 268 TL’den 348.80 TL’ye

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 TL’den 419 TL’ye,

Evli eşi çalışmayan bir çocukluda 362 TL’den 471 TL’ye çıkacak.

Evli eşi çalışmayan, 2 çocukluda 402 TL’den 523 TL’ye,

Evli eşi çalışmayan, üç çocukta 456 TL’den 592 TL’ye,

Evli eşi çalışmayan, dört ve beş çocukta 456 TL’den 593 TL’ye, yükselecek.

2021 AGİ ücretleri

Bekar, evli, eşi çalışan, 2 çocuğu olan gibi, işçinin durumuna göre verilen AGİ 2021'de yüzde 21,56 oranında zamlandı. AGİ bekar işçi, evli işçi, bir çocuğu olan işçi ya da iki çocuğu olan işçi gibi belirli durumlara göre değişerek veriliyor. 2021 yılı sonuna kadar ödenecek en düşük AGİ tutarı bekarlara 268,31 TL olarak açıklandı. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bekar bir işçiye net 268,319 TL olarak verilmekte. 2021 yılında uygulanan AGİ ücretleri ise şu şekilde;

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

Asgari ücret AGİ dahil ne kadar?

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.960,06 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 3.013,72 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 3.013,72 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 3.013,72 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.825,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.866,15 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.906,40 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.960,06 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.986,89 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 3.013,72 TL