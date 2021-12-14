AGİ 2022! Evli ve eşi çalışan 2 çocuklular için 2022’de AGİ ne kadar evli, 1, 2, 3, 4, 5 çocuklu AGİ

Asgari ücret son dakika zammıyla birlikte 2022 asgari geçim indirimi ne kadar oldu, Asgari geçim indirimi (AGİ) ne kadar zamlandı? soruları milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 asgari ücret son dakika net, 2022 asgari ücret brüt ne kadar açıklandı? soruları arama motoru üzerinden sıklıkla aranmakta. Peki yeni asgari ücret fiyatından sonra 2022 AGİ ne kadar oldu? Evli ve eşi çalışmayanlar için AGİ ne kadar 2022? İşte son dakika AGİ tablosu haberi.

2022 AGİ ücretleri ne kadar oldu? İşte Asgari Geçim İndirimi ücretleri tam listesi! 2022 yılı için asgari ücrete zam yapılmakta. Asgari ücretin artmasıyla birlikte milyonlarca çalışanan maaş harici aldığı asgari geçim indirimi yani AGİ fiyatlarında da artış söz konus olacak. Asgari ücret toplantılarının üçüncüsünün de yapılmış olması ile beraber ise ''AGİ fiyatları ne kadar?'' sorusu aratılmaya başladı. Peki 2022’de kim ne kadar AGİ alacak? İşte Asgari Geçim İndirimi ücretleri tam listesi ve diğer tüm detaylar...

Bekar AGİ, evli, 1, 2 ,3, 4, 5 çocuklu AGİ ücretleri!

2022 AGİ son dakika gelişmeleri gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. AGİ miktarları evli, bekar ve çocuk sayısına göre farklılık gösteriyor. 2022 asgari ücretin belli olmasıyla birlikte 2022 AGİ tutarları na netlik kazanmış olacak. AGİ tutarları henüz belli olmadı. Asgari ücret zammı belli olduktan sonra AGİ tutarlarına gelecek zam miktarı açıklanır.

2021 AGİ tutarları

2017 AGİ ücretleri

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

2019 AGİ ücretleri

Bekar 191,85 TL

Evli eşi çalışmayan 230,22 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259,00 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 287,78 TL

Evli eşiçalışmayan 3 çocuklu 326,15 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 326,15 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 326,15 TL

Evli eşiçalışan 191,85 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 220,63 TL

Evli eşiçalışan 2 çocuklu 249,41 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 287,78 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 306,96 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 326,15 TL

2018 AGİ ücretleri

2017 AGİ ücretleri

Bekar: 133.31 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 160 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 180 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 200 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 213 TL

Evli ve eşi çalışan: 133 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 153 TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 173 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 187 TL

Bekar - 123,53 TL

Evli eşi çalışmayan - 148,23 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu - 166,76 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu - 185,29 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu - 209,99 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu - 209,99 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 209,99 TL

AGİ nedir?

Asgari Geçim İndirimi , bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına geliyor. Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösterir. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşürülür. Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesidir.

Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesaplanır?

Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır.