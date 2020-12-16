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Ekonomi Ağbal: "Hedeflerimize ulaşmak için şartların gerekli kılması halinde politika duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız."
Ekonomi

Ağbal: "Hedeflerimize ulaşmak için şartların gerekli kılması halinde politika duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız."

Yeniakit Publisher
2020-12-16 10:45:18 -
Ağbal: "Hedeflerimize ulaşmak için şartların gerekli kılması halinde politika duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız."
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