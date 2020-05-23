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Spor

Ağaoğlu: "Geleneksel bayramlaşmamızdan mahrum kalacağız"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı’nı farklı bir ruh hali içinde karşıladıklarını belirterek, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenledikleri geleneksel bayramlaşmadan mahrum kalacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 13:39:56 -
Ağaoğlu: "Geleneksel bayramlaşmamızdan mahrum kalacağız"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı’nı farklı bir ruh hali içinde karşıladıklarını belirterek, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenledikleri geleneksel bayramlaşmadan mahrum kalacaklarını söyledi.


Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan salgını nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı’nı farklı bir ruh hali içinde karşıladıklarını ifade etti. Ağaoğlu, sıcak kucaklaşmaları yaşamayacakları bir bayram geçireceklerini belirterek, "Bayram ziyaretlerinin olmadığı, aile büyüklerinin çocuklar ve gençlerle bir araya gelemediği, gelse dahi hepimizin yüreğini titreten sıcak kucaklaşmaların yaşanamadığı farklı bir Ramazan Bayramı kutlayacağız. Biz de Trabzonspor Kulübü olarak bu Ramazan’da tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz geleneksel bayramlaşma töreninden mahrum kalacağız. Ancak her şeye rağmen bu bayram da gönüllerimiz bir olacak" ifadelerini kullandı

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