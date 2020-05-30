  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Ağaoğlu: "Bilal ve Hosseini’nin opsiyon haklarını kullandık"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bilal Başacıkoğlu ve Seyedmajid Hosseini ile olan sözleşmelerinden doğan opsiyon haklarını kullandıklarını söyleyerek iki oyuncunun gelecek sezon bordo-mavili formayı giyeceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 16:41:23 -
Ağaoğlu: "Bilal ve Hosseini’nin opsiyon haklarını kullandık"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bilal Başacıkoğlu ve Seyedmajid Hosseini ile olan sözleşmelerinden doğan opsiyon haklarını kullandıklarını söyleyerek iki oyuncunun gelecek sezon bordo-mavili formayı giyeceğini belirtti.


Bordo-mavili kulüp devre arasında transfer ettiği Bilal Başacıkoğlu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Karadeniz ekibi Başacıkoğlu’nun iki yıllık opsiyonunu kullanma kararı aldı. Başacıkoğlu 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında bordo-mavili forma giyecek.


Trabzonspor İranlı oyuncu Seyedmajid Hosseini’nin bu sezon sonu bitecek olan sözleşmesini de opsiyon hakkı kullanarak 2020-21 sezon sonuna kadar uzattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı