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Gündem Ağaçtan düşen Şırnaklı, yol olmadığı için 1 saat sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı
Gündem

Ağaçtan düşen Şırnaklı, yol olmadığı için 1 saat sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı

Yeniakit Publisher
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Ağaçtan düşen Şırnaklı, yol olmadığı için 1 saat sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, ağaçtan düşerek yaralanan şahsa yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından ulaştı. Yaralı, kara yolu ulaşımının bulunmadığı bölgede yaklaşık 1 saat sedye üzerinde taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, saat 12.34 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Güçlükonak ilçesi kırsalındaki Bahçe mevkiinde bir kişinin ağaçtan düştüğü ihbarı geldi. İhbar üzerine bölgeye kara yolu ulaşımının bulunmadığı ve ambulansın olay yerine ulaşamayacağı belirlendi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, zorlu arazi şartlarında yaklaşık 2 saatte ağaçtan düşen 50 yaşındaki kazazedenin bulunduğu bölgeye ulaştı.

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansın bulunduğu noktaya ulaştırılmak üzere sedyeye alındı. Yaklaşık 1 saat boyunca sedyeyle taşınan kazazede, saat 15.36 sıralarında ambulanstaki sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı vatandaş, ambulansla Güçlükonak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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