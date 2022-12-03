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Aktüel Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Aktüel

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Konya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 20:23:00 -
Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Konya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Merkez Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Anadolu Caddesi'nde Süleyman Karakurt (18) yönetimindeki 42 YT 306 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü, kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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