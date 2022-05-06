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Aktüel Ağabeyini silahla yaralayan eski milletvekili gözaltına alındı
Aktüel

Ağabeyini silahla yaralayan eski milletvekili gözaltına alındı

Tekirdağ'da ağabeyini silahla yaralayan eski Tekirdağ milletvekili, gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 21:45:00 -
Ağabeyini silahla yaralayan eski milletvekili gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ağabeyini silahla yaralayan eski Tekirdağ milletvekili, gözaltına alındı.

Eski Tekirdağ milletvekili K.N. (56) ile ağabeyi A.N. (66) arasında Cumhuriyet Mahallesi Tepe mevkisindeki Kuşbahçe Konakları'nın bahçesinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.N, ağabeyini silahla bacağından yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisler tarafından gözaltına alınan K.N’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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