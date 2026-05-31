Ağabeyden küçük kardeşe arazi pususu: Kardeşini öldürdü, yengesini ağır yaraladı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde arazi anlaşmazlığı yaşadığı kardeşinin arabasına silahlı saldırı düzenleyen ağabey kurdu kanlı pusu ile kardeşini öldürdü, yengesini ise ağır yaraladı. Olay yerinde yüzlerce boş kovan bulunurken otomobile ise onlarca kurşun girişi tespit edildi.
Ergani’nin Çukurdere Mahallesi'nde Z.Ş., bir süredir arazi anlaşmazlığı yaşadığı kardeşinin içinde olduğu araca pusu kurdu. Aracı silahla kurşun yağmuruna tutan ağabey saldırının ardından kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Hüseyin Şenol'un hayatını kaybettiği, eşi Seçim Şenol'un ise ağır yaralandığını belirledi.
Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hüseyin Şenol'un cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.