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Afyonkarahisarlı "pala dayı" gündemi yansıtan pankartlarıyla dikkati çekiyor

Yeniakit Publisher
2020-05-16 13:39:42 -
Afyonkarahisarlı "pala dayı" gündemi yansıtan pankartlarıyla dikkati çekiyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da "pala dayı" olarak bilinen 59 yaşındaki Metin Özer Koç'un, belirli gün ve haftalar ile gündemi takip ederek yazdığı pankartlar, kent sakinlerinin ilgi odağı oluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en sakin günlerini yaşayan kent merkezindeki PTT binası önünde tesbih, yüzük ve saat satarak geçimini sağlayan Koç, pala bıyıkları ve kırmızı beyaz aksesuarlarıyla şehrin renkli siması olarak biliniyor.

Gündem ile belirli gün ve haftaları sürekli takip eden Koç'un yazdığı pankartlar, tezgahının önünden geçenlerin ilgisini çekiyor.

Koç, son olarak "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü", "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" ile "12-18 Mayıs Hemşireler Haftası"nda, fotoğraflar da kullanarak oluşturduğu pankartlarla toplumsal mesajlar verdi.

Kentte iki senedir tesbih ve saat sattığını dile getiren Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakit buldukça insanları gündem konusunda bilgilendirmek amacıyla pankartlar hazırladığını söyledi.

Tezgahının önünde sergilediği pankartlarla vatandaşların gündeme dikkatlerini çektiğini aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar'daki insanlar, çoğu zaman gündemi benim yazdığım pankartlarla takip ediyor. Vatandaşlar, çoğu zaman belirli gün ve haftaları bilmiyor. Tezgahın önünden geçerek pankartları gören çok sayıda insan, bana teşekkür ediyor. Biz de gündem ile ilgili elimizden geldiği kadar yazdığımız pankartlarla Afyonkarahisar halkına yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Koç, mayıs ayının belirli gün ve haftalar açısından çok zengin olduğunu belirterek, ilerleyen günlerde de "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı", "Kadir Gecesi" ve "Ramazan Bayramı" ile ilgili de pankartlar hazırlayacağını söyledi.

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