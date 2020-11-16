Afyonkarahisar'ın lezzetli bal kabakları Türkiye'nin ağzını tatlandırıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da ara ürün olarak üretilen ve büyüklükleri 45 kilograma kadar ulaşan, lezzetiyle adından söz ettiren bal kabakları; büyük şehirlere satılmasının yanı sıra dolaylı olarak da yurt dışına ihraç ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'daki bal kabağı üretiminin patatesle birlikte ara ziraat şeklinde yapıldığını söyledi.

Nuribey beldesi başta olmak üzere, kentte yaklaşık 5 bin dekar alanda bal kabağı ekildiğini kaydeden Acar, "Patates üretiminde Türkiye'de sayılı iller arasındayız. Ara ziraat olarak yapılan bal kabağı ekimi de yine bizi ülkede öne çıkarıyor. Yani tarlalarımızın altında patates, üstünde de bal kabağı üretiyoruz. Bu yöntemde çiftçilerimiz hem patates ekim maliyetini düşürüyor hem de ekstra ürettikleri bal kabaklarından gelir elde ediyor. Hatta şu anda tarlada bal kabağının kilogramı 70 ila 90 kuruştan satılıyor. Çiftçilerimiz de bu fiyatlardan oldukça memnun."

Acar, rakımın yüksek olması ile gece ve gündüz sıcaklık farkından dolayı kentte üretilen bal kabaklarının şeker oranın yüksek, dolayısıyla lezzetli olduğunu vurguladı.

Afyonkarahisar'da yıllık 5-6 bin ton bal kabağı üretimi yapıldığını aktaran Acar, "Bal kabakları genellikle tüccarlar tarafından alınıyor. Onlar da İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlere pazarlıyor. Hatta bazı tüccarlarımız bu bal kabaklarını işleyip paketleyerek yurt dışına da gönderiyor." dedi.

Acar, Afyonkarahisar'ın gastronomi şehri olduğunu; kabak tatlısı ve manda kaymağının bir araya gelmesiyle ortaya eşsiz bir lezzetin çıktığını ifade etti.

- "Türkiye'de bal kabağı piyasasının lideri Afyonkarahisar'dır"

Nuribey beldesinde bal kabağı üretimi yapan Yasin Kılınçer de yetiştirdikleri mahsulleri ülkede büyükşehirler başta olmak üzere çok şehre gönderdiklerini söyledi.

Afyonkarahisar'da üretilen bal kabaklarının ağırlıklarının 8 ile 45 kilogram arasında değişkenlik gösterdiğini aktaran Kılınçer, şöyle devam etti:

"Biz arazilerimize genellikle 'Afyon moru' ismi verilen kendi tohumlarımızı ekiyoruz. Arazilerimizde yetişen bal kabaklarının iriliği gayet güzel ve içinin rengi de belirgin ve çok dolgun. Hem veriminden hem de karından memnunuz. Ayrıca bizim kabağımızın en büyük özelliği depo ortamında saklandığında liflenme yapmıyor ve aroması da hiç bozulmuyor. Türkiye'de bal kabağı piyasasının lideri Afyonkarahisar'dır. Yurt dışından da doğrudan talep olursa biz bunu rahatlıkla karşılarız."

Tüccar Seyfi Sözen ise son yıllarda Afyonkarahisar'da üretilen bal kabaklarının çok kaliteli olduğunu ve yoğun talep gördüğünü belirterek "Buranın bal kabaklarının büyüklükleri ve iç rengi çok güzel ve hiç lif yapmıyor. Herkes bu ürünü ağız tadıyla yiyebilir. Genelde tatlısı yapılan bal kabaklarının, bazı yerlerde çorbası, keki, mantısı ve güveci de oluyor." diye konuştu.



