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Aktüel Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm
Aktüel

Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm

Yeniakit Publisher
2020-11-16 11:03:07 -
Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir kişi yol ortasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Efe köyündeki Fatih Mahallesi Avdan Caddesi'nde Süleyman Akpınar'ın (23) yolun ortasında hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu muhtarlığa bildirildi.

Muhtarın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçe Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, Akpınar'ın başından vurulduğunu ve bir tabancanın bacakların arasında bulunduğunu tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından Akpınar'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Şuhut Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

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