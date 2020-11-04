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Aktüel Afyonkarahisar'da otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 10 yaralı
Aktüel

Afyonkarahisar'da otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 10 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 12:28:23 -
Afyonkarahisar'da otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 10 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, otomobil ile "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Bekir Kocadağ (36) idaresindeki 45 HD 1112 plakalı otomobil, ilçe girişindeki Ali Kaleli kavşağında, Orhan Erdoğan'ın (85) kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracına arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Bekir Kocadağ, otomobildeki Birgül (58), Elif (3), Mustafa (8) ve Türkan Kocadağ (33) ile tarım aracındaki Orhan ve Sevim Erdoğan (82), Türkan (13), Yusuf (6) ve Çiğdem Yılmaz (34) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Orhan ve Sevim Erdoğan, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

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