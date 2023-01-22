Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: Yaralılar var
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.
B.K. (42) idaresindeki 03 PR 726 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Köroğlu Beli mevkisi yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki N.K, (73), N.K, (50), A.K, (19), M.K. (17) ile E.K. (14) yaralandı.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.