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Aktüel Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: Yaralılar var
Aktüel

Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: Yaralılar var

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 21:07:00 -
Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: Yaralılar var

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

B.K. (42) idaresindeki 03 PR 726 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Köroğlu Beli mevkisi yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki N.K, (73), N.K, (50), A.K, (19), M.K. (17) ile E.K. (14) yaralandı.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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