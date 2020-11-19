  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afyonkarahisar'da öğretmenlerin hazırladığı "Kovid-19" videosu ilgi gördü
Aktüel

Afyonkarahisar'da öğretmenlerin hazırladığı "Kovid-19" videosu ilgi gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-19 20:49:54 -
Afyonkarahisar'da öğretmenlerin hazırladığı "Kovid-19" videosu ilgi gördü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, üç öğretmenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dikkat çekmek için yöresel şiveyle hazırladığı video sosyal medyada ilgi gördü.

Çobanlar Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de hazırlanışında destek verdiği videoda, bir otomobil içerisinde emniyet kemeri ile maske takmadan seyahat eden iki vatandaşın, yöresel şiveyle sohbet ettikleri sırada, polisin çevirme yaptığını görerek telaşla emniyet kemerlerini taktıkları görülüyor.

Sürücü ile yanındaki arkadaşının emniyet kemeri takma mücadelesini fark eden polis memuru, durduklarında camı açan kişilere "hele şükür emniyet kemerini takabildiniz" diye cevap veriyor.

Polis memuru ile vatandaşlar arasındaki ceza yazma diyaloğu ise Kovid-19 ile mücadelede maske takmanın, trafikte ise emniyet kemeri kullanmanın önemine dikkati çekiyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, AA muhabirine, Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekmek için hazırlanan videonun sosyal medyada büyük beğeni aldığını belirterek, emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kokuşmuş mahallede rezalet patladı! Cem Yılmaz'ı yerin dibine gömdü
Medya

Kokuşmuş mahallede rezalet patladı! Cem Yılmaz'ı yerin dibine gömdü

Ahlak dışı yaşam biçimleriyle magazin medyası tarafından ‘ünlü’ etiketi yapıştırılarak topluma rol model olarak sunulan isimler artık birbir..
Bunun adı devlete meydan okumaktır! Öldürülen teröristin evine rezil ziyaret
Siyaset

Bunun adı devlete meydan okumaktır! Öldürülen teröristin evine rezil ziyaret

Terör örgütü PKK'nın Türkiye sınırları içerisindeki bir numaralı ismi olarak bilinen ve 10 Kasım günü düzenlenen operasyonla etkisiz hale ge..
BAE’den sonra Yunanistan talip oldu! Eğer verirlerse... Türkiye tüm bölgeyi kapsayacak şekilde sistemi kuracak
Gündem

BAE’den sonra Yunanistan talip oldu! Eğer verirlerse... Türkiye tüm bölgeyi kapsayacak şekilde sistemi kuracak

ABD’nin Türkiye'ye vermediği F-35 savaş uçaklarına, Birleşik Arap Emîrliklerinin (BAE) ardından Yunanistan da talip oldu. Türkiye de şartını..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay