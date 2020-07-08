Afyonkarahisar'da maske takmayan 19 kişiye 17 bin 100 lira ceza
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, 19 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle toplam 17 bin 100 lira idari para cezası kesildi.
Kovid-19'la mücadele kapsamında maske takmanın zorunlu olduğu kentte, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde yaptıkları kontrollerde, maske takmayan 19 kişiye, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca toplam 17 bin 100 lira idari para cezası uyguladı.