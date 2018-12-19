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Afyonkarahisar'da "KOSGEB Vizyonu ve Destekleri" toplantısı

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt:- "Afyonkarahisar'daki KOBİ'lerimiz KOSGEB'ten 2018 yılı içinde yaklaşık 8 milyon lira destek almıştır"- "Bu rakam, Afyonkarahisar gibi KOBİ ağırlığı yüksek bir ilimizin, diğer illerle kıyaslandığında çok da hak ettiği destek miktarı değildir. Afyonkarahisar'da daha fazla firmamızı destekleme arzusundayız"

19 Aralık 2018 Çarşamba 22:10
Afyonkarahisar'da "KOSGEB Vizyonu ve Destekleri" toplantısı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, Afyonkarahisar'daki KOBİ'lerin bu yıl KOSGEB'ten yaklaşık 8 milyon lira destek aldığını belirterek, "Bu rakam, Afyonkarahisar gibi KOBİ ağırlığı yüksek bir ilimizin, diğer illerle kıyaslandığında çok da hak ettiği destek miktarı değildir. Afyonkarahisar'da daha fazla firmamızı destekleme arzusundayız." dedi.

Uzkurt, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) düzenlenen "KOSGEB Vizyonu ve Destekleri" konulu toplantıda, KOSGEB'in Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile yakın temas halinde olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'daki KOBİ'lerin KOSGEB'ten bu yıl yaklaşık 8 milyon lira destek aldığını dile getiren Uzkurt, şöyle devam etti:

"Bu rakam, Afyonkarahisar gibi sanayisi gelişmekte olan ve KOBİ ağırlığı yüksek bir ilimizin, diğer illerle kıyaslandığında çok da hak ettiği destek miktarı değildir. KOSGEB olarak, Afyonkarahisar'da daha fazla firmamızı destekleme arzusundayız. Afyonkarahisar'dan daha fazla KOBİ'mizin KOSGEB destekleri için proje hazırlayarak bizlere müracaat etmesi konusunda hem sizleri bilgilendirmek hem de cesaretlendirmek adına buradayız."

- "Desteklerin doğru adreslere gittiği görüyoruz"

Uzkurt, ilde işletmesini KOSGEB desteğinden yararlanarak kurmuş ya da kurulu işletmesinin kapasitesini artırarak, ithal ürünleri yerli imkanlarla üreten firmaları incelediğini söyledi.

Destek verilen işletmelerin ülke için ürettiği katma değeri yerinde gördüğünü belirten Uzkurt, şunları kaydetti:

"Bir firmamızın Almanya'dan ithal ettiğimiz tıbbi cihazın ilk defa Türkiye'de yerli üretimini sağlayarak, KOSGEB desteğiyle bunu hem iç pazarda ithalatın önünü kesecek şekilde hem de dış pazarlara ihracat yapacak şekilde geliştiriyor olmasından dolayı son derece mutluyum. Devlet ve KOSGEB olarak verdiğimiz desteklerin doğru adreslere gittiği görüyoruz. Kamu kaynağı da kullanılarak en az 100 katı katma değer üretildiğini görmekten de son derece mutluyuz. O anlamda da doğru yoldayız."

Toplantıya, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Konak ve çok sayıda KOBİ temsilcisi katıldı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 22:10
  1. ATSO
  2. KOBİ
  3. KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt

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