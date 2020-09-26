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Aktüel Afyonkarahisar'da ilk kez gerçekleştirilen arabada konser etkinliğine ilgi
Aktüel

Afyonkarahisar'da ilk kez gerçekleştirilen arabada konser etkinliğine ilgi

Yeniakit Publisher
2020-09-26 12:17:57 -
Afyonkarahisar'da ilk kez gerçekleştirilen arabada konser etkinliğine ilgi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesi Kültür Sanat Akademisi Türk Müziği Topluluğu. Afyonkarahisar'da ilk kez arabada konser etkinliği düzenledi.

Motokros Alanı'ndaki arabada konser etkinliği, Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyonuyla gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun şekilde yapılan konserde Kültür Sanat Akademisi Türk Müziği Topluluğu, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserlerini icra etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatıyla düzenlenen arabada konser etkinliğinin, Afyonkarahisar'da bir ilk olduğunu kaydetti.

Etkinliğe katılan tüm sanatseverlere teşekkür eden Akar, emeği geçenleri tebrik etti.

Öte yandan konser öncesi Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü de İtfaiye Haftası dolayısıyla mesleğin önemini anlatan kitapçık ve broşür dağıttı.

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