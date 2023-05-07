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Aktüel Afyonkarahisar'da feci kaza: 6 kişi yaralandı
Aktüel

Afyonkarahisar'da feci kaza: 6 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-05-07 07:33:00 -
Afyonkarahisar'da feci kaza: 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.

İ.Ç. (29) idaresindeki 58 HJ 393 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Karahisar Tüneli girişinde M.A'nın (37) kullandığı 42 AKN 804 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, M.A'nın kullandığı otomobildeki T.A. (30), N.A. (13), M.K.A. (11), A.A. (9), E.H.A. (4) ile A.A. (2) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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