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Aktüel Afyonkarahisar'da 88 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Aktüel

Afyonkarahisar'da 88 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-29 00:11:08 -
Afyonkarahisar'da 88 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kadınana Caddesi'ndeki Enfiyecioğlu Apartmanı'nda yaşayan Mehmet Selahattin Ö'nün (88) evinden gelen kokular üzerine komşuları durumu polis bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Mehmet Selahattin Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Mehmet Selahattin Ö'nün cenazesi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mehmet Selahattin Ö'nün kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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