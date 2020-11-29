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Aktüel Afyonkarahisar'da 2168 sentetik hap ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı
Aktüel

Afyonkarahisar'da 2168 sentetik hap ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 17:27:28 -
Afyonkarahisar'da 2168 sentetik hap ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 2 bin 168 sentetik hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan iki zanlı, tutuklandı.

Gözaltına alınan F.D. ile M.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün İzmir-Uşak kara yolunda şüphe üzerine durdurduğu bir araçta, yeşil reçeteye tabi 2 bin 168 sentetik hap ele geçirmiş, araçtaki F.D. ile M.Ç'yi gözaltına almıştı.

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