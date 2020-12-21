Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kemiksiz etin kilogramı 44,55-93 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 44,55 lira, en yüksek 93 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Kemiksiz et
HTS
44,55
93,00
Karkas et
HTS
28,00
40,50
Buğday
HMS
1,60
2,50
Arpa
HMS
1,72
1,72
Mısır
HTS
1,70
1,70
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili