  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Kemiksiz etin kilogramı 44,55-93 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-21 11:41:10 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 44,55 lira, en yüksek 93 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

44,55

93,00

Karkas et

HTS

28,00

40,50

Buğday

HMS

1,60

2,50

Arpa

HMS

1,72

1,72

Mısır

HTS

1,70

1,70


HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya bu kareyi konuşuyor! Katar bayrağını astılar
Dünya

Dünya bu kareyi konuşuyor! Katar bayrağını astılar

Gazeteci Alper Tan, Katar'a uygulanan ambargoya ilişkin bölgeden edindiği bir fotoğraf karesini kamuoyu ile paylaştı.
Koronavirüs mutasyona mı uğradı? | Koronavirüs mutasyon son durum
Sağlık

Koronavirüs mutasyona mı uğradı? | Koronavirüs mutasyon son durum

Koronavirüs daha mı bulaşıcı oldu? | Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Dünyanın dört bir yanında he..
Alevi derneklerinden CHP'ye tepki: Açıklama bekliyoruz
Gündem

Alevi derneklerinden CHP'ye tepki: Açıklama bekliyoruz

Alevi örgütleri, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye B..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay