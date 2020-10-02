Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Karkas etin kilogramı 36-42,50 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 36 lira, en yüksek 42,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Karkas et
|
HTS
|
36,00
|
42,50
|
Kuzu eti
|
HTS
|
45,00
|
55,00
|
Buğday
|
HMS
|
1,30
|
2,10
|
Arpa
|
HMS
|
1,25
|
1,45
|
Mısır
|
HTS
|
1,32
|
1,32
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili