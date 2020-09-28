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Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Kemiksiz etin kilogramı 49 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-28 15:37:48 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 49 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

49,00

49,00

Salam

HTS

11,00

11,50

Buğday

HMS

1,70

2,04

Arpa

HMS

1,38

1,38

Beyaz haşhaş

HMS

26,00

26,00

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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