Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kemiksiz etin kilogramı 49 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 49 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Kemiksiz et
|
HTS
|
49,00
|
49,00
|
Salam
|
HTS
|
11,00
|
11,50
|
Buğday
|
HMS
|
1,70
|
2,04
|
Arpa
|
HMS
|
1,38
|
1,38
|
Beyaz haşhaş
|
HMS
|
26,00
|
26,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili