Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Karkas etin kilogramı 32-39 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 32 lira, en yüksek 39 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Karkas et
|
HTS
|
32,00
|
39,00
|
Beyaz haşhaş
|
HMS
|
22,00
|
22,00
|
Buğday
|
HMS
|
1,50
|
1,98
|
Arpa
|
HMS
|
1,25
|
1,58
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili